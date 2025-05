Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Portemonnaie gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Portemonnaie gestohlen

In einem Wittmunder Supermarkt wurde am Mittwoch das Portemonnaie einer 79-Jährigen gestohlen. Die Frau war zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in dem Lebensmittelmarkt in der Esenser Straße. Während des Einkaufens griff eine derzeit unbekannte Person in die Handtasche der Frau und entwendete ihre Geldbörse. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell