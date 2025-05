Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Versuchter Einbruch in Einkaufzentrum, Graffiti an Schulgebäude, Cannabispflanzen an Baggersee, Fahrraddiebstahl, Linienbus beschmiert

Heidekreis (ots)

26.05.2025 / Versuchter Einbruch in Einkaufzentrum Soltau: In der Zeit von Freitag, 23.05.25, bis Montag, 26.05.25, kletterten bislang unbekannte Täter auf das Dach eines Einkaufszentrums Am Westerfeld. Dort versuchten sie gewaltsam einen Teil des Daches zu öffnen, um sich Zugang zu den Geschäften zu verschaffen. Der Versuch verlief erfolglos und die Täter konnten nicht in das Gebäude gelangen. Allerdings drang durch die Beschädigungen Regenwasser in mehrere Geschäfte ein und verursachte einen Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/ 9380-0 entgegen.

26.05.2025 / Graffiti an Schulgebäude

Walsrode: Zu umfangreichen Beschädigungen durch Graffiti-Sprühereien kam es in der Zeit von Freitag 16.00 Uhr bis Montag 06.00 Uhr. Sämtliche Gebäude des Schulkomplexes in der Straße Am Bahnhof wurden durch bislang unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

26.05.2025 / Cannabispflanzen an Baggersee Neuenkirchen: Spaziergängern fiel an einem Baggersee ein untypischer Pflanzenbewuchs auf. Unbekannte hatten das Gelände des Baggersees für den illegalen Anbau mehrerer Cannabispflanzen genutzt. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Hinweise zum Eigentümer der Pflanzen nimmt die Polizeistation Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

24.05.2025 / Fahrraddiebstahl

Soltau: Am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube. Das Fahrrad befand sich angeschlossen an einem Fahrradständer direkt vor einem Wohnhaus in der Beethovenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/ 9380-0 entgegen.

26.05.2025 / Linienbus beschmiert

Munster: Am Busbahnhof in der Ernst-Pernoll-Straße wurde zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr ein Linienbus durch Graffiti beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192-960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell