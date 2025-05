Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Angriff auf Polizeibeamte; Essel/A 7: Diebstahl auf Rastanlage; Bad Fallingbostel: Kind ohne Versicherung; Schneverdingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heidekreis

25.05.2025 / Angriff auf Polizeibeamte

Hodenhagen: Am frühen Sonntagmorgen begleiteten Polizeikräfte den Transport eines 32-Jährigen in die psychiatrische Einrichtung eines Krankenhauses. Dieser befand sich zuvor in einer psychischen Ausnahmesituation. Während der Fahrt wurde dieser zunehmend aggressiv und beleidigend. Schlussendlich versuchte er gegen 04:20 Uhr mehrfach einen 28-jährigen Polizeibeamten zu schlagen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Bei einer anschließenden Fixierung trat er einer 25-jährigen Polizeibeamtin gegen das Bein, wodurch diese leicht verletzt wurde. Er wurde der psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

25.05.2025 / Diebstahl auf Rastanlage

Essel/A 7: Unbekannte verschafften sich am Sonntagnachmittag auf der Raststätte Allertal, auf der A 7 in Richtung Hannover, Zugang zu einem dort abgestellten Auto. Die Insassen, eine 78-Jährige, eine 61-Jährige und eine 56-Jährige, befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem dortigen Schnellrestaurant. Im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 14:55 Uhr entwendeten die Täter mehrere Handtaschen aus dem Auto, in denen sich Bargeld und Schmuck von hohem Wert befand. Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

24.05.2025 / Kind ohne Versicherung

Bad Fallingbostel: Am Samstagabend kontrollierten Polizeikräfte eine 13-Jährige, die die Hermann-Löns-Straße mit einem E-Scooter befuhr. Hierbei stellten diese fest, dass das Fahrzeug nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte. Weiterhin ist das Fahren mit einem E-Scooter erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Kind wurde an die Eltern übergeben.

22.05.2025 / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schneverdingen: Bereits am Donnerstagmittag kam es im Osterwaldweg auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbads zu einem Verkehrsunfall. Im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 13:15 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken gegen das danebenstehende Auto der 65-jährigen Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter der Rufnummer 05193-982500 zu melden.

