POL-DA: Darmstadt: 37-Jähriger nach mutmaßlichem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Untersuchungshaft

Ein 37-Jähriger befindet sich nach einem mutmaßlichen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Untersuchungshaft. Er soll bereits mehrfach in Lebensmittelmärkte in Darmstadt eingebrochen sein und Ware entwendet haben, so dass er am Montagmittag (28.4.) dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt vorgeführt wurde.

Der Mann soll sich am Sonntagabend (27.4.) gewaltsam Zutritt zu dem Selbstbedienungsladen in der Peter-Grünberg-Straße verschafft und einen mitgeführten Rucksack mit Lebensmitteln im Wert von mehr als 200,00 Euro gefüllt haben. Zwei aufmerksame Zeugen konnten den Tatverdächtigen am Verlassen des Marktes hindern und die Polizei verständigen. Da der 37-jährige im Verdacht steht, seit Mitte April zwei weitere gleichgelagerte Taten im selben Markt, so wie eine weitere Tat in einem Markt in der Frankfurter Straße begangen zu haben, erließ der Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Ob dem Beschuldigten weitere gleichgelagerte Taten zuzurechnen sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

