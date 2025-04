Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unbekannte verschaffen sich Zugang in KITA

Bischofsheim (ots)

Am Montagmorgen (28.04.), gegen 7.00 Uhr, bemerkten Mitarbeiter, dass sich Unbekannte über das vergangene Wochenende widerrechtlich Zugang in die Kindertagesstätte im Parkweg verschafften. Ohne Schaden anzurichten, drangen die ungebetenen Gäste über ein Fenster in das Gebäude ein. Gestohlen wurde dort aber nichts. Die Kindertagesstätte war in der Vergangenheit schon mehrfach in das Visier von Einbrechern geraten (wir haben berichtet).

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell