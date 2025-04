Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Fahrzeugaufbrüche an einem Tag

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (27.04) kam es in den Abendstunden im Stadtgebiet von Darmstadt zu insgesamt drei Fahrzeugaufbrüchen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Kranichsteiner Straße, Goethestraße und in der Viktoriastraße. Bei dem Fahrzeug in der Kranichsteiner Straße schlugen die Täter eine Scheibe ein, die anderen Fahrzeuge wurden auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet. Die bisher unbekannten Täter entwendeten dabei im Fahrzeug abgelegte Taschen und deren Inhalt sowie eine Brille. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Wertgegenstände niemals offen im Fahrzeug abgelegt werden sollten und diese immer zu verschließen sind. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 - 969-0 Kontakt aufzunehmen.

