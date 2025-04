Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach

Michelstadt: Zwei Einbrüche am Wochenende

Erbach / Michelstadt (ots)

Am Samstag (26.04) kam es zu zwei Einbrüchen in Erbach und Michelstadt. In Erbach stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der "Siedlung Rolle" in den späten Abendstunden, gegen 22:00 Uhr fest, dass unbekannte Täter die Terrassentüre aufbrachen, sich Zutritt in das Haus verschafften und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendeten. In Michelstadt gelangten die Täter über ein verschlossenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Grätz-Markersdorfer-Straße. Ob dort etwas entwendet wurde, steht bisher noch nicht fest. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062 - 953-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell