POL-DA: Mörfelden: Baustelle erneut im Visier Krimineller

Erbach / Michelstadt (ots) - Am Samstag (26.04) kam es zu zwei Einbrüchen in Erbach und Michelstadt. In Erbach stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der "Siedlung Rolle" in den späten Abendstunden, gegen 22:00 Uhr fest, dass unbekannte Täter die Terrassentüre aufbrachen, sich Zutritt in das Haus verschafften und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendeten. In Michelstadt gelangten die Täter ...

mehr