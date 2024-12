POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter bedroht Schüler mit Teleskopschlagstock

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, haben Unbekannte vier Graffitis an das Rathaus am Klever-Tor-Platz gesprüht. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die roten Schriftzüge "UND" zwei Mal an die Unterführung gesprüht wurden. Zudem wiesen eine Wand am Haupteingang und eine weitere am Neubau diesen Schriftzug auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern ...

