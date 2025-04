Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 28.04.2025 gegen 17:15 Uhr kam es in der Uhlandstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich im Anschluss der Verursacher von der Unfallstelle entfernt hat. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches als sehr groß und in der Farbe schwarz beschrieben wird, einen weißen Kleinwagen, der gerade dabei war abzubiegen. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Falls es Zeugen gibt, die Angaben zur Sache machen könnten, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell