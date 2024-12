LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brand am Platz des Friedens

Gera (ots) - Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Nacht (08.12.2024), kurz nach 01:00 Uhr in die Heinrich-Zille-Straße aus, nachdem dort ein vermeintlicher Einbruch gemeldet wurde. Offenbar versuchten bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich des Hauses einzudringen, was letztlich misslang. Auch eine eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief ergebnislos. Die Geraer Polizei ermittelt nun dazu ...

