LPI-G: Erneuter Einbruchsversuch am Puschkinplatz

Altenburg (ots) - Ein bereits am 05.12.2024 realisierter Haftbefehl eines 37 - Jährigen, welcher in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg gegen 15:00 Uhr durch Polizeibeamte verhaftete werden konnte, führte zur Inhaftierung und Überstellung an die Justizvollzugsanstalt nachdem ein Richter diesen am 06.12.2024 nochmals anhörte. Bereits während der Festnahme konnten noch geringe Mengen von Methamphetamin ...

