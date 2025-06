Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum 30.05.-01.06.2025

Landkreis Heidekreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde durch die Kollegen aus Soltau ein 37-jähriger Mann auf seinem Fahrrad im Bereich der Innenstadt aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten und kontrolliert. Schnell wurde klar, dass der Mann alkoholisiert war und vor der Fahrt Drogen genommen hatte. Dem Mann wurde Blut entnommen und er musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Es wird nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Herrn geführt.

Samstagabend, 31.05.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Fallingbostel gegen 18:30 Uhr einen Pkw in der Vogteistraße. Zu dem 23-jährigen Fahrzeugführer stellten die Polizeibeamten schnell Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 2,93 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Kollegen gegen 03:30 Uhr einen Pkw auf einem Raststättengelände, der zuvor die Autobahn 7 in Richtung Hannover befahren hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 70-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg ein Fahrverbot bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel kurz nach Mitternacht einen E-Scooter-Fahrer in der Düshorner Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19-jährigen Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Test bestätigte, dass dieser unter der Wirkung von THC stand. Die Folgen waren eine Blutprobe sowie die Einleitung eines Verfahrens gegen den jungen Mann.

Am frühen Sonntagmorgen, 01.06.2025, wurde die Polizei Bad Fallingbostel kurz nach 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7 gerufen. Ein Pkw aus dem Zulassungsbereich Bremen hatte die A7 in Richtung Hannover befahren, war im Starkregen ins Schleudern geraten und ca. bei km 107 an der Mittelschutzplanke verunfallt. Die eintreffenden Kollegen bemerkten im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für eine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 0,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Mann aus Bremen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Am 01.06.2025 gegen 01:50 Uhr kam der Streifenbesatzung aus Munster ein PKW entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss zumindest alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

