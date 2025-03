POL-VIE: Balkon bei Brand zerstört - keine Verletzten

Viersen (ots) - Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr hat ein 24-Jähriger am Gereonsplatz in Viersen beobachtet, wie ein Mann sich mit einem Bolzenschneider am Schloss seines E-Scooters zu schaffen machte. Die Polizei konnte diesen Tatverdächtigen, einen 50-jährigen Deutschen aus Viersen, kurz darauf in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter ...

