Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Drei Einsätze innerhalb kurzer Zeit für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Dienstag, 25.03.2025 - Zu drei Einsätzen kam es für die Feuerwehr Xanten am heutigen Dienstag.

Um 09:51 Uhr wurde die Einheit Xanten-Nord gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zur Mörmterer Straße in Marienbaum alarmiert. Ein LKW war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Dieser war dabei umgekippt und blockierte beide Fahrspuren der B57. Während der Fahrer des LKW durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert wurde, sicherte die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab. Durch die zwischenzeitlich nachalarmierte Löscheinheit Wardt wurde der Baum mittels Kettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt. Nachdem die Straße geräumt und der LKW durch eine Fachfirma geborgen war, endete der Einsatz der Feuerwehr nach rund dreieinhalb Stunden.

Noch während die Einheiten Nord und Wardt auf der Mörmterer Straße tätig waren, erfolgte eine weitere Alarmierung mit dem Stichwort "Person in verschlossener Wohnung" für die Einheit Xanten-Mitte. Die Einsatzörtlichkeit befand sich am Rheindamm in Vynen, durch einen Hausnotrufdienst wurde eine vermeintlich hilflose Person gemeldet. Bei Eintreffen des ebenfalls alarmierten Rettungsdienstes konnte die Person aber die Türe eigenständig öffnen, sodass die Feuerwehr diesen Einsatz auf der Anfahrt abbrechen konnte.

Um 14:02 Uhr wurde die Einheit Mitte erneut alarmiert. Auf der Brunhildstraße in Xanten wurden sie durch den Rettungsdienst zur Tragehilfe bei einem Patiententransport gerufen. Nach rund 20 Minuten war dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell