FW Xanten: Türöffnung und Kaminbrand in Xanten

Xanten (ots)

Montag, 03.02.2025 - Um 13:53 Uhr wurde die Löscheinheit Xanten-Mitte gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zur Niederstraße in Xanten alarmiert. Es bestand der Verdacht, dass sich eine Person in einer hilflosen Lage in ihrer verschlossenen Wohnung befindet. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre, es war jedoch keine Person anwesend. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten.

Nachdem die Kräfte gerade das Feuerwehrhaus wieder verlassen hatten, erfolgte um 14:50 Uhr ein erneuter Alarm. Auf der Straße "Landwehr" in Xanten brannte der Kamin eines Wohnhauses. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Kamin im Hausinneren, sowie von Außen mithilfe der Drehleiter. Es war zu keinem Brandereignis im Haus gekommen. Auch die von Anwohnern beschriebene Flammenbildung aus der Kaminöffnung am Hausdach hatte aufgehört, sodass der Einsatz der Feuerwehr nach der Kontrolle durch den zuständigen Schornsteinfeger beendet werden konnte.

