Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 1/Seevetal, A 7/Soltau: Gegenstände von Brücken geworfen

Heidekreis (ots)

03.06.2025 / Gegenstände von Brücken geworfen

A 1/ Seevetal, A 7/Soltau: In der vergangenen Nacht gegen 23:55 Uhr warfen Unbekannte mehrere Gegenstände, die zur Baustellenabsicherung verwendet werden, von einer Brücke in Höhe Meckelfeld auf die A 1, Fahrtrichtung Bremen. Es fuhren insgesamt 13 Fahrzeuge über die Gegenstände und wurden dadurch beschädigt. Fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 01:55 Uhr wurde dann ein großer Baumstamm von einer Autobahnbrücke im Bereich Abelbeck auf die A 7 geworfen, so dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Als der Stamm auf die Richtungsfahrbahn Hannover fiel, konnte ein 33-Jähriger, der die Autobahn mit seinem Transporter befuhr, nicht mehr ausweichen und der Stamm schlug in die Fahrzeugfront ein. Nur durch Glück wurde er nicht verletzt und konnte den Transporter auf dem Seitenstreifen anhalten. Die Polizei ermittelt nun in einer Sonderkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191-93800 entgegen.

