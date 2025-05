POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Wohnhaus auf der Münsterstraße in Dülmen. Das Haus wird aktuell saniert. Sie verbogen eine Holzverkleidung sowie einen Eisenverriegelung an einer Tür, um in das Objekt zu erlangen. Im Inneren entwendeten sie hochwertiges Werkzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: ...

mehr