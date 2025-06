POL-HK: A 1/Reeßum: Erneuter Unfall durch Gegenstände auf der Autobahn

Heidekreis (ots) - 01.06.2025 / Bei Unfall schwer verletzt A 7/Soltau: Am frühen Sonntagmorgen kam ein 26-Jähriger auf der A 7, in Höhe Soltau, mit seinem Auto gegen 03:00 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam am Ende eines Abhanges im Wald zum Liegen. Der ...

