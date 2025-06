Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: sicher.mobil.leben - Kinder im Blick (FOTO)

Heidekreis (ots)

03.06.2025 / sicher.mobil.leben - Kinder im Blick (FOTO)

Heidekreis: Auch im Heidekreis gab es im Zusammenhang mit der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" am 03.06.2025 verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und Verkehrskontrollen zum Aktionstag "Kinder im Blick". Diese wurden im gesamten Heidekreis durchgeführt und konzentrierten sich auf Bereiche, in denen Kinder häufiger unterwegs sind. Hierzu zählen zum Beispiel Schulwege. In diesen Bereichen wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, aber auch auf andere Auffälligkeiten geachtet. Es wurden an fünf Kontrollstellen insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch diverse andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Polizeipuppenbühne, die zurzeit Aufführungen in Schneverdingen anbietet, griff das Thema der Verkehrssicherheit von Kindern im Straßenverkehr ebenfalls auf. Hier wird den Kindern beigebracht, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen. Gerade das sichere Überqueren von Straßen wird unter dem Leitsatz "stehen, sehen, gehen" vermittelt.

