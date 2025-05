Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Manderscheid (ots)

Am 12.05.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in der Ortslage Manderscheid zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 24-jähriger Fahrer eines BMWs befuhr die Kurfürstenstraße in Manderscheid in Fahrtrichtung Daun. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache kommt der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und fährt durch die Ausfahrt des Kreisverkehres in diesen hinein. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer werden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein besonderer Dank gilt den Unfallzeugen und Ersthelfern vor Ort, welche vorbildlich Erste-Hilfe leisteten und den Verkehr regelten, sodass es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Im Einsatz war der Rettungsdienst und die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell