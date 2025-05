Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: öffentliche Vermisstenfahndung nach Person in möglicherweise hilfloser Lage

Bitburg (ots)

Seit dem heutigen Montag, den 12.05.2025, wird der 71-jährige H.D. Olk aus Bitburg-Stahl vermisst. Er hat seine Wohnanschrift am späten Vormittag/ frühen Mittag mit einem weißen Hyundai Tucson, mit dem Kennzeichen BIT-DO 69, in unbekannte Richtung verlassen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen im Umfeld seiner Wohnanschrift führten nicht zu seinem Antreffen. Der aktuelle Aufenthaltsort kann nicht näher eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte sich der Herr Olk in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Personen, die den Herrn Olk oder sein Fahrzeug nach ca. 14:00 Uhr gesehen haben, sich unter der 06561-96850 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell