Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss und Kontrollmaßnahmen der Polizei Bitburg

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei Bitburg zwei Verkehrsunfälle, die aufgrund der ersten Ermittlungen auf Alkohol- bzw. Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen sind. Bei diesen Unfällen kam es bedauerlicherweise nicht nur zu Sachschäden, sondern in einem Fall auch zu erheblichem Personenschaden (siehe Pressemitteilung vom 10.05.25). Auch aus diesem Grund wird die Polizei Bitburg zukünftig weiterhin verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Fokus der Identifizierung nicht fahrtüchtiger Fahrzeugführer und Verhinderung von Fahrten unter berauschenden Mitteln durchführen. So wurden am zurückliegenden Wochenende im Rahmen von routinemäßigen Verkehrskontrollen des täglichen Dienstes vier Fahrzeugführer festgestellt, die unter so erheblichem Alkoholeinfluss standen, dass ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und deren Führerscheine sichergestellt wurden. In drei anderen Fällen wurden aufgrund des Anfangsverdachts der Trunkenheitsfahrt unter Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In allen vorgenannten Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

