Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr mit 2,76 Promille

Wittlich (ots)

Am 11.05.2025, gegen 20.20 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, dass vor ihr ein Fahrzeug in einer auffälligen Fahrweise aus Richtung Altrich kommend in Richtung Wittlich fahre. Der PKW würde in Schlangenlinien und sehr langsam geführt werden, weshalb sie die Vermutung hege, der Fahrzeugführer könne alkoholisiert sein.

Auf der L141, etwa in Höhe des dortigen Baumarkts, blieb das Fahrzeug vermutlich infolge eines technischen Mangels liegen. Durch die nur kurze Zeit später eintreffende Streife konnte der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei bei dem 36jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,76 Promille festgestellt werden konnte.

Der Führerschein wurde sichergestellt und der PKW durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst abgeschleppt, bevor dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde.

