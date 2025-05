POL-PDWIL: Aufhebung der Straßensperrung nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme

Sellerich (ots) - Am Sonntag, den 11.05.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in Sellerich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die L17 in Sellerich in Richtung Bleialf. Im Bereich der Einmündung zum Pierweg beabsichtigte eine aus der Gegenrichtung kommende 46 Jahre alte Autofahrerin nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Motorrads. ...

