POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Prüm (ots) - Zwischen Dienstag dem 15.04.2025 und Freitag dem 09.05.2025 kam es im Parkhaus am Prümer Teichplatz zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Kraftfahrzeug. Durch einen unbekannten Täter wurde die Zahl "187" in blauer Farbe an das Heck auf der Fahrerseite eines weißen VW Caddy Maxi gesprüht, welcher auf dem Parkplatz auf der unteren Parkebene abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall ...

