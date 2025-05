POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots) - Am Freitag, den 09.05.2025, kam es auf dem Parkplatz in der Maria-Kundenreich-Straße in der Ortschaft Bitburg in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug, VW Golf, an der Beifahrerseite. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine ...

