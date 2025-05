Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke SIMSON

Traben-Trarbach (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 07.05.2025, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 08.05.2025, 06:00 Uhr kommt es in der Römerstraße in Traben-Trarbach zum Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke Simson. Das graue Moped war unverschlossen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses abgestellt und verfügt über auffällig goldfarbene Felgen und eine unübliche Scheibenbremse am Vorderrad, die nachträglich durch den Besitzer montiert wurde. Personen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können oder Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Traben-Trarbach (06541-6270) oder Zell (06542-9867 0) zu melden.

