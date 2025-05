Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bernkastel kontrolliert stark alkoholisierten Fahrzeugführer

Bernkastel-Kues (ots)

Am 08.05.2025, gg. 19:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Bernkastel ein Fahrzeug auf, welches die Burgstraße in Bernkastel entgegengesetzt der Einbahnstraße befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte muss nun mit einem mehrmonatigem Führerscheinentzug rechnen.

