POL-PDWIL: Rücknahme der gegen 17:30 Uhr herausgegeben Öffentlichkeitsfahndung nach einer Person in möglicherweise hilfloser Lage.

Sinspelt (ots) - Am heutigen Montagmorgen, gegen 06:45 Uhr kam es auf der B50 zwischen Sinspelt und Oberweis zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 49-jähriger PKW-Fahrer aufgrund von schlechter Sicht durch die tief stehende Sonne in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem zweiten PKW kam. ...

