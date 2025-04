Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Wohnungsbrand aufgenommen

Iserlohn (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Hombrucher Weg hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 12.20 Uhr war es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Feuer in einer Wohnung im fünften Stock gekommen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Zwei Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen und sind nicht mehr bewohnbar. Brandermittler der Polizei haben heute Mittag den Ort des Geschehens in Augenschein genommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell