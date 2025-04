Altena (ots) - An der Westiger Straße haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18-10 Uhr die Reifen eines geparkten Pkw zerstochen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

