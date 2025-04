Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche dringen in Feuerwehrgerätehaus ein

Hemer (ots)

Zwei 14-Jährige sind gestern Abend gegen 19:15 Uhr in ein Feuerwehrgerätehaus an der Oesestraße eingedrungen und haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Angehörige der freiwilligen Feuerwehr entdeckten die Jugendlichen mit Chipstüte und Kaltgetränk im Inneren, ehe sie durch ein Fenster wieder verschwanden. Sie hatten sich durch ein solches vorher mutmaßlich unberechtigten Zutritt verschafft. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie an einem nahegelegenen Blumengeschäft gestellt werden, sie haben sich nur aufwärmen wollen. Die Polizei brachte die Minderjährigen zu ihren Eltern, ein Schaden entstand nicht. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell