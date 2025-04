POL-MK: Unbekannte zerstechen Reifen

Lüdenscheid (ots) - Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Mittwoch die Außenspiegel dreier PKW. Die Fahrzeuge standen an der Lösenbacher Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat die Vandalen gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

