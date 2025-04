Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge und Schikane

Schlägerei

Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 11-jähriger Lüdenscheider an der Altenaer Straße, in Höhe des Stern-Center, von einer Gruppe aus mindestens vier Personen zunächst geärgert und anschließend mit leichten Schlägen ins Gesicht und den Nacken drangsaliert. Die Personen seien zwischen 10-16 Jahre alt gewesen und hätten alle dunkle lockige Haare habt und jeweils eine Umhängetasche getragen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Lüdenscheider Polizei unter 02351 / 9099-0 zu melden.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Kluser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lüdenscheidern. Laut Zeugenaussagen soll es zu einem Kopfstoß durch einen 26-Jährigen gekommen sein. Das 38-jährige Opfer hingegen soll den Kopf der Gegenpartei gegen einen Baum geschlagen haben. Gegen beide leicht verletzten Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung geschrieben. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Zeugenhinweise können auf der Lüdenscheider Wache unter 02351 / 9099-0 gegeben werden.

Im Bereich der Reckenstraße sind in der Nacht von Montag auf Dienstag durch unbekannte Täter mindestens fünf Fahrzeuge z.B. durch Kratzer beschädigt worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend 22:00 Uhr und Dienstagmorgen 08:00 Uhr. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351 / 9099-0 entgegen. (hün)

