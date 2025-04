Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Vandalismus

Hemer (ots)

An der Bräuckerstraße haben Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und sind somit in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen. Anwohnern fiel am Dienstagabend gegen 21 Uhr das offenstehende Fenster auf. Wie sich nach Rücksprache mit der Bewohnerin herausstellte, die selbst zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort war, war dies das Werk von Einbrechern. Im Inneren konnte eine durchwühlte Wohnung vorgefunden werden, Bargeld und andere Wertgegenstände wurden gestohlen. Ebenso an der Dürerstraße: Hier wurde zwischen 4.45-15.50 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte erbeuteten eine Spielekonsole, nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Hemeraner Polizei entgegen.

Eine 28-Jährige aus Hemer soll gestern Abend einen geparkten Pkw am Von-Eichendorff-Weg beschädigt haben. Zeugen meldeten gegen 20.30, dass soeben der Außenspiegel eines Opels abgebrochen wurde. Eine Dame habe mehrfach gegen das Auto geschlagen und sei danach mit ihrem Mini weggefahren, sie und das Kennzeichen konnten beschrieben werden. Die Polizei konnte die Hemeranerin anhand der Hinweise ausfindig machen und antreffen, sie passte zur Personenbeschreibung und ist Halterin des Minis. Nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (lubo)

