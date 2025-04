Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Menden (ots)

Von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in zwei Arztpraxen Am Hönneufer eingebrochen. Sie brachen gewaltsam die Tür einer Praxis auf und durchsuchten das Innere, dabei öffneten sie sämtliche zum Teil mit Vorhängeschloss gesicherten Schränke und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. In einer benachbarten Praxis kam es ebenfalls zu einem Einbruchsversuch, hier hebelten Unbekannte an der Tür. Außer Beschädigungen richteten sie jedoch nichts an, es kam zu keinem vollendeten Einbruchsdiebstahl. Ebenso an der Windthorststraße: Hier brachen Unbekannte in der gleichen Nacht gewaltsam in die dortige Gesamtschule ein und durchwühlten mehrere Büros. Nun ermittelt die Polizei in allen Fällen und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die Polizei in Menden. (lubo)

