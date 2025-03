POL-ERB: Lützelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Büttelborn (ots) - In der Nacht zum Sonntag (09.03.) haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurgeschäfts in der Mainzer Straße verschafft und dort anschließend Geld entwendet. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

