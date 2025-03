Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr

Polizei zieht positive Bilanz

Darmstadt (ots)

Am Montag (10.3.) führten Kräfte des 3. Polizeireviers gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei im Rahmen der Aktionswoche "ROADPOL" Kontrollen im öffentlichen Personenverkehr durch. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der neuen Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Straßenbahnen oder Bussen.

Zwischen 15 und 18 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an der Haltestelle "Dreieichweg" in Arheilgen und an der Haltestelle "Nordbahnhof" in Darmstadt über 25 Personen. In diesem Zeitraum konnten die Einsatzkräfte keinen Verstoß gegen die neue Verordnung feststellen. Die Kräfte ziehen insgesamt eine sehr positive Bilanz aus den Kontrollen. Vor diesem Hintergrund wird die Polizei zur Steigerung der Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls weitere Kontrollen im Personenverkehr durchführen.

Nähere Informationen zur Messer- und Waffenverbotszone im öffentlichen Personenverkehr erhalten Sie hier: https://hessen.de/presse/neue-messer-und-waffenverbotszone-im-oeffentlichen-personenverkehr

