Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Kfz

Lüdenscheid (ots)

Am 03.03.2025, zwischen 20:00 Uhr und 23:10 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person, im Bereich der Kalver Straße in Lüdenscheid, einen Rucksack mit u.a. zwei Mobiltelefonen aus dem Fahrzeug des Geschädigten. Eines dieser Mobiltelefone wurde danach in einem An- und Verkaufsladen angeboten. Wer kann der Polizeiwache Lüdenscheid, unter 02351 / 9099 - 0, Hinweise zu der abgebildeten Person geben? https://polizei.nrw/fahndung/165867

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell