POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer mit seiner 61-jährigen Sozia die Comburgstraße in Richtung Schorndorfer Straße. Eine 24-jährige Fahrerin eines VW Tourans befuhr die Elfriede-Breitenbach-Straße in Richtung Comburgstraße. Im Einmündungsbereich übersah die PKW Fahrerin das Motorrad, welches von rechts kam und es kam zum Zusammenstoß. Infolge dessen wurde der Fahrer des Motorrads nach rechts gegen einen geparkten PKW abgewiesen und zwischen dem geparkten PKW und seinem Motorrad eingeklemmt. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt vor Ort entlassen.

An den beteiligten Fahrzeugen vor Ort entstand ein Sachschaden von ca. 4.500EUR.

