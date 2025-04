Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 05.04.2025 gegen 13:10 Uhr ereignete sich in der Aschmannstraße in Vaihingen/Enz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Das Kind sei unachtsam auf die Straße gelaufen, weshalb die 61-jährige Lenkerin eines Opel trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Junge wurde leichtverletzt vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur genaueren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

