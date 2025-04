Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Zeugen nach Flächenbrand im Wald gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg über Notruf aufsteigender Rauch in einem Wald in der Verlängerung zur August-Lämmle-Straße, nördlich der Sportanlage Jahnstraße, gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten ein ca. 250 bis 400 qm großes Bodenfeuer in einem Mischwald fest. Mit starken Kräften aus den Wehren Affalterbach, Marbach, Erdmannhausen, Remseck am Neckar sowie der Drohnengruppe aus Walheim konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzmaßnahmen waren nach vier Stunden beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Neben einer Einsatzgruppe Bereitschaft des DRK Ortsvereins Affalterbach war auch Bürgermeister Döttinger in die Einsatzmaßnahmen eingebunden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach entweder telefonisch unter 07144 9000 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

