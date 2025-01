POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Färberstraße - roten BMW X5 angefahren und geflüchtet (28.01.2025)

Konstanz (ots) - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall an der Einmündung der Schneckenburgstraße auf die Wollmatinger Straße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 50-jähriger Fußgänger lief auf dem Gehweg der Wollmatinger Straße in Richtung Bushaltestelle "Friedhof". Als er sich auf Höhe der Einmündung befand, fuhr "sein" Bus an ihm vorbei, so dass der Mann ...

