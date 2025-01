Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto erfasst Fußgänger - 50-Jähriger verletzt (28.01.2025)

Konstanz (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall an der Einmündung der Schneckenburgstraße auf die Wollmatinger Straße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 50-jähriger Fußgänger lief auf dem Gehweg der Wollmatinger Straße in Richtung Bushaltestelle "Friedhof". Als er sich auf Höhe der Einmündung befand, fuhr "sein" Bus an ihm vorbei, so dass der Mann einen Sprint ansetzte um diesen noch zu erreichen. Dabei übersah er ein zeitgleich aus der Schneckenburgstraße kommendes Auto eines 21-Jährigen, prallte gegen die Fahrzeugfront und stürzte. Dabei erlitt der 50-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

