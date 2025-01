Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrüger in hochwertigen Bekleidungsgeschäften unterwegs - Polizei warnt und rät zu besonderer Vorsicht! (24.01.2025)

Konstanz (ots)

Im Laufe des Freitagnachmittags haben unbekannte Männer versucht, in Bekleidungsgeschäften auf der Marktstätte und am Obermarkt über Kreditkartenbetrüge Waren im Wert von insgesamt rund 4.000 Euro zu erbeuten.

Nach Sensibilisierung durch die Geschäftsinhaber war es schließlich nur der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu verdanken, dass die Betrüger dieses Mal keinen "Erfolg verbuchen" konnten.

Nach teilweise langen Beratungsgesprächen in englischer Sprache (mit und ohne Anprobe von Kleidung), täuschen die Täter an der Kasse vor mit mobiler, im Smartphone hinterlegter Kreditkarte bezahlen zu wollen. Bei "scheiternden" Bezahlvorgängen fragten sie höflich, inwieweit auch eine eigenständige "Eingabe" am EC-Gerät möglich wäre. Sofern dies nicht aktiv unterbunden wird, wird durch die Täter das EC-Gerät in die Hand genommen und geschickt und schnell auf eine spezielle Möglichkeit der manuellen Eingabe umgestellt (was nur noch bei einigen Kreditunternehmen überhaupt möglich ist). Hiernach ist es möglich die teilweise auswendig bekannten und zuvor missbräuchlich erlangten Kreditkartendaten einzutippen, sodass der Bezahlvorgang am Gerät bestätigt wird und für den Kassierer die Zahlung zunächst ordnungsgemäß verlaufen zu sein scheint. Im Nachgang erfolgen durch die Kreditkartenunternehmen dann Rückbuchungen, da es sich ja um betrügerisch erlangte und verwendete Kreditkartendaten eines Dritten handelte.

In der Vergangenheit traten Betrüger mit derselben Masche bereits in Mode- und Sportgeschäften in Singen und Konstanz auf, wodurch insgesamt mehr als 50.000 EUR Schaden entstand.

Hierbei traten sie in unterschiedlichsten Konstellationen, zwischen 2 und 4 Tätern, auf. Auffällig war, dass die Täter in den Beratungsgesprächen lediglich englisch sprachen, allerdings stets sehr sympathisch und höflich wirkten und selbst teilweise mit Branche-angepasster (hochpreisiger) Kleidung bekleidet waren.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche und rät Inhabern und Mitarbeitern zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit, sofern Kunden um manuelle Eingabe von Kreditkartendaten bitten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell