Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Kupferrohre abmontiert und aus dem Staub gemacht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (03.04.2025) 14:30 Uhr und Freitag (04.04.2025) 06:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Renningen insgesamt vier an einem Gebäude montierte, 2,5 Meter lange Fallrohre aus Kupfer im Wert von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07159 8045-0 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

