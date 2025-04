Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Freitag (04.04.2025) im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich gegen 01.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Zigaretten im Wert von etwa 4.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell