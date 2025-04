Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Betrüger klingeln an Haustüren

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, sich in einer Notlage zu befinden und finanzielle Unterstützung zu benötigen, klingelten am Donnerstag (03.04.2025) zwei Männer an Haustüren in Steinheim an der Murr. Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr meldeten gleich mehrere Anwohner im Bereich der Hofackerstraße und der Klosterstraße derartige Fälle der Polizei. Die Männer sollen laminierte Zettel präsentiert und um Geld sowie Lebensmittel gebeten haben.

Kurz darauf konnten Polizeibeamten des Polizeipostens Steinheim an der Murr zwei 50 und 43 Jahre alte Männer kontrollieren, die auf die Personenbeschreibung der Anrufer passten. Die beiden erhielten unter anderem einen Platzverweis und müssen mit einer Anzeige wegen versuchten Betrugs rechnen.

Weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell