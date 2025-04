POL-LB: Herrenberg: Spendensammlungsbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (03.04.2025) zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter in einer Tiefgarage in der Straße "Rathausplatz" in Möglingen ein Fahrzeug beidseitig. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Asperg bittet Zeugen, sich unter 07141 150017-0 oder per Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 ...

